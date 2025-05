INGLESE: gol dell’ex a Pescara, ci riprova nove anni dopo. Giocava nel Chievo di tanti volti noti ai tifosi del Catania

Che si tratta di una partita speciale per Roberto Inglese lo abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, prima di affrontare il Pescara nell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff. L’attaccante, infatti, è cresciuto proprio nel settore giovanile biancazzurro. Lo stesso presidente Daniele Sebastiani ha sottolineato il piacere di averlo ritrovato a Catania.

Questa sera l’attaccante tornerà a mettere piede all’Adriatico da avversario, provando a dare tutto per i colori rossazzurri e ricercando, magari, il classico gol dell’ex che, peraltro, Inglese ha già realizzato una volta a Pescara. Riferimento che va alla data dell’1 ottobre 2016. Allora i biancazzurri militavano in Serie A e Inglese faceva parte della rosa del Chievo Verona guidato da Rolando Maran ed in cui militavano anche Nicolas Spolli e Lucas Castro, con Gennaro Sardo e Mariano Izco in panchina, tutti giocatori con trascorsi nel Catania. Inglese fissò il risultato sullo 0-2 chiudendo la gara a pochi minuti dal 90′ su assist di Castro.

VIDEO: il gol di Inglese a Pescara

(in caso di problemi di visualizzazione aggiornare la pagina)

