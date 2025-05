LA SICILIA: “Alessandro Celli, l’esubero diventato certezza”

“Il difensore romano classe 1994, con una lunga esperienza di calcio professionistico alle spalle, tra marzo e maggio ha vissuto una vera e propria rinascita sportiva. Una primavera. Eppure il suo percorso in rossazzurro era iniziato in salita. Sembrava un esubero, era ai margini, poi si è trasformato in elemento chiave della difesa rossazzurra”, riporta La Sicilia con riferimento alle prestazioni fornite da Alessandro Celli.

“Inizialmente escluso dalla lista ufficiale, il difensore è stato poi reintegrato in rosa per sostenere il progetto tecnico anche a causa dei tanti infortunati. Il suo ritorno in squadra segnò l’inizio di una nuova fase per l’ex Ternana, trovando spazio nelle rotazioni difensive di Toscano con impegno e determinazione”, si legge. “Tante volte l’azione offensiva del Catania prevedeva l’avvio sulla corsia di sinistra, dove Celli e Anastasio combinavano bene e creavano sovrapposizioni molto rapide. Nonostante le difficoltà iniziali, dunque, Celli ha lavorato sodo per riconquistare la fiducia dell’allenatore e dei tifosi. Le sue prestazioni sono migliorate progressivamente, smistando anche due assist”.

La stagione di Celli con il Catania “è stata praticamente una storia di resilienza e determinazione”, dimostrando “di avere ancora molto da offrire”. Giocatore versatile che potrebbe tornare utile anche nella prossima stagione, il suo futuro al Catania “dipenderà dalle scelte tecniche e dalle necessità della squadra”, evidenzia il quotidiano.

