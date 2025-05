LA SICILIA – Baldini (all. Pescara): “Toscano bravo allenatore, gara preparata bene dal Catania”

Il quotidiano La Sicilia mette in evidenza altre dichiarazioni rilasciate dall’allenatore del Pescara Silvio Baldini, a commento della vittoriosa prestazione di Catania:

“La mia squadra si è comportata benissimo, abbiamo cercato di giocare con personalità contro una squadra spinta da un grande pubblico. Il Catania se avessimo continuato ad aspettarlo poi avrebbe trovato qualcosa per vincerla. Ci aveva studiato bene e sapeva dove mettere la palla, Mimmo Toscano è un bravo allenatore e insieme al suo staff ha fatto un gran lavoro. Quindi dico bravi ai giocatori del Catania, che l’avevano preparata bene. Noi siamo stati molto intelligenti a prendere queste contromisure dal punto di vista emotivo, perchè in questo stadio non è mai facile per nessuno. Abbiamo giocato come volevamo, con coraggio. Ecco, sono contento di questo atteggiamento. Mi è piaciuto il coraggio e giocare non avendo paura di perdere”.

===>>> BALDINI (all. Pescara): “Bellissimo secondo tempo, testa a mercoledì. Fischi a fine gara? Il calcio è carico di ipocrisia”

