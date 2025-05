LA SICILIA: “Catania, a Pescara sfida di nervi e velocità. Decisivo l’impatto con il match”

“Il Catania non vuole abbandonare le speranze. Che sono esigue, ma esistono”, riporta La Sicilia. “Il Catania in questa stagione è stato capace di tutto: ha gettato alle ortiche vittorie possibili (Turris, Messina, Latina per esempio) ma ha vinto a Monopoli quando i pugliesi erano in cima”, si legge. “Tutto in una notte, la notte dell’Adriatico senza pubblico catanese (ma ci saranno cento emigrati in arrivo da altre regioni) e con 10mila pescaresi a spingere“.

La formazione rossazzurra “dovrà aggredire gli spazi e non rischiare dietro, spingere sulle fasce per mettere Inglese nelle condizioni di concludere in porta. Sarà un esame per capire anche che futuro può avere un gruppo in cui c’è l’idea di una conferma degli elementi più importanti, soprattutto se Toscano – come sembra – dovesse rimanere alla guida del Catania. Se ne riparlerà, gli occhi sono tutti puntati sulla gara di Pescara e sull’atteggiamento che il Catania dovrà tenere per cancellare lo 0-1 di domenica scorsa”, evidenzia il quotidiano in occasione di una sfida che viene considerata “di nervi e velocità”, aspettandosi un “Catania d’assalto” e sottolineando come risulterà decisivo “l’impatto con il match”.

