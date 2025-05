LA SICILIA: “Catania, allenamento e saluti. A giorni presentazione Zarbano”

Trova spazio tra le pagine del quotidiano La Sicilia l’ultimo allenamento stagionale effettuato ieri mattina dal Catania. “Il tecnico Toscano ha diretto una sorta di rifinitura”, si legge. “Non c’è la partita, il Catania è fuori dai playoff, ma l’allenatore calabrese ha voluto ugualmente guidare il gruppo per una settimana intera. Non c’è stata goliardia, non c’è stata leggerezza. Tanto impegno. da oggi i calciatori sono in vacanza, così come era stato programmato dal club dopo l’uscita dai playoff”, riporta il quotidiano.

Adesso si pensa solo e soltanto al lavoro per la stagione ventura, “a giorni sarà presentato il nuovo Direttore Generale Alessandro Zarbano”, il quale “ha di fatto cambiato alcune situazioni sotto il profilo della gestione non solo economica” portando in dote “professionalità e un’esperienza di campo non indifferente”. Proseguiranno settimana prossima i colloqui tra il vice presidente Grella ed il tecnico Toscano.

