LA SICILIA: “Catania, dai tifosi una dose di carica di assoluto valore”

Il quotidiano La Sicilia descrive il clima che si respirava ieri pomeriggio, in occasione dell’allenamento di rifinitura aperto ai tifosi. Trasferendo al Catania “una dose di carica di assoluto valore. Duemila a sostegno, i cori sono partiti già prima delle 16. La squadra è entrata in campo 40 minuti dopo. Ed è stata apoteosi. «Noi vogliamo vincere», «Combattete per noi», «Siamo figli del vulcano» e giù tutto il campionario di slogan. La tribuna A era gremita nella parte inferiore, ma c’era talmente tanto pubblico da portare i dirigenti rossazzurri e gli addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico ad aprire anche l’altro anello”, si legge.

“Tutti uniti per spingere il Catania verso un’impresa che semplice non è. Da dopo un allenamento così ritmato come si fa a non spendere fino all’ultima goccia di sudore per ribaltare lo 0-1 maturato l’altra sera al Massimino?”. La squadra, entrata in campo, “si è schierata sotto la tribuna dello stadio per raccogliere applausi e per applaudire di fronte a cotanto spettacolo di colori. Poi via con il riscaldamento con Toscano che immagazzinava energie da questo incitamento costante”, prima di schierare la squadra su campo ridotto (sotto gli occhi di Grella, Faggiano, Pastore e del prossimo ds Zarbano).

