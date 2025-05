LA SICILIA: “Catania, delusione ancora più cocente. Maledetto il ko al Massimino”

“Maledetto quel gol dell’andata. Alla fine ha fatto la differenza. Trent’anni dopo la gioia di Gangi la storia non si ripete. La gloria è rinviata all’anno prossimo, se gloria sarà”, riporta La Sicilia.

“Si può rimpiangere ogni passo falso della stagione regolare, si può andare più indietro all’estate e a quel mese di buio, al mercato monco, agli infortuni, ai gol sprecati con le piccole”, si legge. “Di tutto si può discutere e ci sarà tempo. La realtà è che passa il Pescara, il Catania esce a testa alta ma con una delusione ancora più cocente dopo il vantaggio di Di Gennaro e dopo il 2-1 di Montalto, proprio lui, che non basta a far andare avanti i rossazzurri. Una gara apertissima, quella di ieri, decisa da episodi con la squadra di Toscano che più di così non poteva dare se si considera che Lunetta e Guglielmotti più di un tempo non hanno retto e che gli avversari hanno pressato alti”, evidenzia il quotidiano. “Finisce con i ragazzi di Toscano in lacrime per il sogno accarezzato e perso d’un soffio. Quel maledetto gol di Merola all’andata, alla fine, ha fatto la differenza”.

