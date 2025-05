LA SICILIA: “Catania, distanza a volte notevole e a volte minima sul Giugliano”

“Il primo gradino non era così semplice da salire ma il Catania ha tenuto fede alle aspettative costruendo una distanza a volte notevole e a volte minima sul Giugliano”, riporta La Sicilia. “La differenza tecnico-tattica era evidente anche se la sofferenza e le difficoltà dopo il vantaggio di Inglese sono prima emerse, poi sparite e ricomparse sul 3-2”, si legge. “Il primo turno dei playoff non è stata una sfida a senso unico perchè il Giugliano anche dopo il 3-1 di Inglese ha lottato, accorciando con Nepi e pressando fino al termine”.

Si sottolinea la prestazione di un Inglese “lucido, spietato, preciso” con Jimenez che “non è riuscito a trovare profondità e Quaini che non ha fatto da raccordo tra mediana e trequarti”, mentre Di Tacchio “pur lottando come un leone, ha perso due palloni letali”. Si parla di “colosso Ierardi” e di “benedetti guantoni”, quelli di Dini che in avvio di ripresa “ha compiuto il miracolo sottraendo la palla con i tempi giusti a Nepi, andato vicino al gol”.

Mercoledì il Catania ritrova sulla sua strada il Potenza, “che al Massimino si era imposto 2-0 aprendo una crisi poi via via attenuata, ma due settimane fa ha perso tra le mura amiche nel finale grazie sempre al 2-1 di ‘Bobby English’. Sarà un duello importante, incerto, il cui equilibrio potrà essere spostato dal pubblico”.

