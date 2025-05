LA SICILIA: “Catania-Giugliano, almeno 15mila presenze allo stadio. Ci sarà Zarbano”

La prevendita dei biglietti dell’incontro Catania-Giugliano finirà oggi. “Non ci sarà il pienone come auspicato e previsto in avvio di settimana. C’è un latente malcontento per i prezzi elevati imposti dalla Lega, ma chi potrà e vorrà esserci farà come sempre uno sforzo per spingere la squadra oltre il primo turno”, riporta La Sicilia. “Il brivido di un playoff vale la pena viverlo allo stadio, per questo ci saranno non meno di 15mila persone stasera. Non è il quadro auspicato, lo ribadiamo, ma in Serie C cifre del genere fanno impallidire chiunque”, si legge. Il quotidiano aggiunge: “Allo stadio ci sarà Alessandro Zarbano: sarà il prossimo direttore generale del Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***