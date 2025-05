LA SICILIA: “Catania, in mezzo servirebbe un giocatore come Capomaggio”

“Risalire al cuore del ‘problema’: il centrocampo. Serve un regista o un elemento che possa aprire il gioco con maggiore naturalezza. Il Catania che verrà deve dotarsi di una mente sopraffina, anche rapida. E, allora, in un settore spesso falcidiato dagli infortuni e che di conseguenza ha dovuto subire adattamenti vari, il mercato dovrà portare novità importanti”, riporta La Sicilia.

A proposito di calciatori che potrebbero essere funzionali al gioco del Catania in mezzo al campo, vengono citati nomi di calciatori aventi le caratteristiche che farebbero al caso del Catania. Vedi Squizzato del Pescara: “figuriamoci se la società biancazzurra lo darà via, ma al Catania serve qualcuno come lui. O qualcosa di similare”. In tal senso il quotidiano fa il nome di Capomaggio, ‘cervello’ del Cerignola che è stato “uno dei tormentoni del mercato scorso”. Chissà se i dirigenti etnei proveranno a portarlo in Sicilia. Al di là dei profili che la società potrà vagliare, “ci sarà da svecchiare il reparto”, si legge.

