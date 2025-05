LA SICILIA: “Catania, in ritiro una trentina di giocatori”

Individuata la location di Norcia, il Catania comincerà la stagione 2025/26 “il 10 luglio con le convocazioni in sede dei calciatori per le visite mediche. Dal 13 o 14 il gruppone si trasferirà in Umbria per lavorare fino al 3 o 4 agosto”, riporta La Sicilia. In ritiro il Catania dovrebbe avere a disposizione “una trentina di giocatori, compresi alcuni giovani e giocatori da valutare. Non siamo ancora alla lista delle amichevoli, sarà uno degli argomenti di discussione tra l’allenatore incaricato di guidare la squadra ed il vice presidente Grella”, si legge nel quotidiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***