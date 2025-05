LA SICILIA: “Catania, la conferma di Inglese uno dei primi punti da discutere”

“Inglese deve restare. Se c’è un nome che mette tutti d’accordo è quello del centravanti che nel Catania ha segnato 16 reti. Due sono state tolte dopo la cancellazione del Taranto e della Turris dalla mappa del calcio, ma restano numeri e gesti. Non solo. Resta l’attaccamento al progetto di un ragazzo che in Sicilia ha ritrovato voglia di lottare e di essere utile alla causa”, riporta La Sicilia.

“La chiamata del Catania e del ds Faggiano hanno svoltato la carriera di chi viene chiamato affettuosamente Bobby English: un gioco sul cognome ma anche un volere internazionalizzare la classe. Il futuro, dunque? La società sarebbe pronta a tenerlo, il giocatore vorrebbe restare. Appena il tecnico Toscano e il vice presidente Grella si confronteranno per gettare le basi in vista della stagione ventura la conferma di Inglese sarà uno dei primi punti da discutere. Quando? Da martedì in poi il tecnico Toscano sarà in sede per completare un lavoro sul campo. Magari ci sarà tempo e voglia di affrontare un discorso sereno, lontano da delusioni dell’ultimo giorno di gara in quel di Pescara. Senza stress, insomma”, si legge. Lo stesso Inglese ha sempre detto: «Qui sto benissimo, si respira calcio, i tifosi ti fanno sentire importante». Quindi perchè cambiare?

