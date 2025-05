LA SICILIA: “Catania, passa tutto dal confronto tra la società e Toscano. Ritiro a metà luglio”

“Passa tutto dal confronto tra la società e il tecnico Toscano. Il Catania vuole costruire una squadra da primato facendo tesoro di errori e fattori positivi dell’ultima stagione. Per questo motivo è previsto un incontro nei prossimi giorni per discutere di tutto: punti di vista dirigente-tecnico, programma di lavoro, soprattutto l’analisi del gruppo attualmente in carico e dei rinforzi da agganciare durante il mercato”, riporta La Sicilia.

“Tra i giocatori che torneranno dai prestiti e tra coloro che hanno chiuso l’annata e non faranno parte del progetto ci sarà da lavorare sodo e in maniera celere per non arrivare al ritiro di Norcia con troppi esuberi sul groppone”, si legge. “Il ritiro si terrà dal 13 o 14 luglio fino al 3 o 4 agosto, ma le date devono essere ufficializzate. Dal 10 luglio i calciatori torneranno in sede per le rituali visite mediche. Toscano dovrebbe tornare in città nelle prossime ore per completare un programma di lavoro già concordato con la società. Con serenità verrà affrontato il discorso con i dirigenti, poi si procederà a varare l’organico con confermati e giocatori da comperare per rinforzare l’organico”, evidenzia il quotidiano.

Tutto questo mentre “in sede continua a lavorare Alessandro Zarbano”, attendendo anche il “rientro in Sicilia di Ross Pelligra per tracciare le linee di condotta per la stagione” dotando la società “di un budget necessario per una campagna di rafforzamento adeguata alle aspettative della piazza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***