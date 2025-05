LA SICILIA: “Catania-Potenza è stato quasi un monologo rossazzurro, coda di gara da emozioni forti”

“L’hanno decisa i centravanti, l’ha decisa Dini. Inglese determinante come sempre, Caturano una volta tanto a bocca asciutta. Di Gennaro lo ha annullato, sul dischetto non ha sbagliato lui, è stato superlativo il portiere del Catania. C’è poco da dire”, riporta La Sicilia. “Catania-Potenza è stato quasi un monologo rossazzurro con una coda di gara da emozioni forti. Inglese l’ha chiusa dopo che Dini, con due respinte da gran campione, ha impedito a Caturano di cambiare il volto del match, poi è stato bravissimo sulla conclusione di Schimmenti”.

“A proposito di portieri, solo gli interventi di un super Alastra hanno impedito al Catania di passare in un primo tempo condotto in costante pressione sulla trequarti avversaria. Bravo anche lui, quasi quanto Dini. Gioco sviluppato sulle fasce, con Anastasio abilissimo a saltare l’uomo sulla sinistra, Di Tacchio appiccicato a Felippe, fonte principale del gioco potentino, la difesa rossazzurra spesso alta per accorciare campo”, si legge. “Apoteosi, anche quando ‘Bobby’ è uscito dal campo e il pubblico gli ha tributato un’ovazione da far remare lo stadio”, evidenzia il quotidiano.

