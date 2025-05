LA SICILIA: “Catania, presentata offerta per rilevare Torre del Grifo Village”

“Ieri sera il Catania ha formulato l’offerta ufficiale alla Curatela per rilevare l’impianto di Torre del Grifo. Dopo un vertice societario protrattosi fino a tarda ora, il vice presidente Vincenzo Grella, su incarico del patron Ross Pelligra, ha presentato – tramite l’avvocato Dario Motta – la manifestazione di interesse sulla struttura accompagnandola con un deposito di cauzione. Nelle prossime ore, come da prassi, i curatori informeranno il Tribunale fallimentare, si calcola nel giro di sette-dieci giorni”, riporta La Sicilia.

“Nel caso in cui l’offerta dovesse essere ritenuta congrua si procederà a riaprire l’asta competitiva. Se non dovessero presentarsi altri competitors il Catania FC diventerà proprietario del Village”, si legge. “Da quel che trapela da altre fonti, l’offerta presentata si aggira sui quattro-cinque milioni di euro. Dopo sette aste andate deserte, l’offerta privata dovrebbe rivoluzionare il futuro di Torre del Grifo. Nelle intenzioni di Pelligra e della sua ‘squadra’ dirigenziale c’è intanto l’intenzione di ristrutturare subito i campi in erba naturale sistemando la sede e i locali adibiti a spogliatoi. A ruota seguirebbero gli altri interventi”, evidenzia il quotidiano.

“Nel caso in cui l’offerta dovesse essere ritenuta congrua si attenderanno trenta giorni per valutare altre eventuali offerte. Al termine, se nessuno dovesse presentarsi e offrire di più, la struttura diventerebbe di proprietà rossazzurra. Lo stesso iter è stato seguito per acquisire il logo del Catania 1946. Un’offerta è stata preparata e nei prossimi giorni ancora la Curatela ‘peserà’ l’offerta”.

