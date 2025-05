LA SICILIA: “Catania, prima tappa. Toscano ha trovato una certa quadratura. I tifosi sperano”

“Il percorso complicato, avvincente, incerto per la Serie B comincia alle 20. Il Catania ha vissuto una stagione tra alti e bassi ma s’è piazzato quinto alla fine della stagione regolare e stasera affronta un Giugliano giovane e senza tante pressioni addosso”, riporta La Sicilia.

“Sarà la prima tappa, i tifosi sperano ce ne siano tante altre perchè da quando il tecnico Toscano ha recuperato tutti i suoi calciatori, i rossazzurri hanno ottenuto successi importanti. Quanto meno hanno confermato quella posizione di privilegio che permetterebbe nei primi due turni di giocare in casa e passare oltre anche con un pareggio”, si legge.

“Una rincorsa è sempre difficile, ma chi partecipa ha tutte le buone intenzioni. Nel caso del Catania c’è una ritrovata qualità in certe giocate che partono dalla costruzione dal basso, che si sviluppano sulle fasce. C’è Inglese, non solo lui, a garantire vitalità a ridosso dell’area avversaria. C’è Jimenez che in coppia con Lunetta potrebbe assicurare un cambio di passo importante. C’è una fase difensiva che specie in trasferta ha tenuto botta acquisendo solidità. A centrocampo Di Tacchio è una diga, accanto a lui uno tra Sturaro e De Rose possono garantire esperienza. Sulle fasce Raimo e Anastasio hanno l’incarico di accelerare e recuperare posizione. Una certa quadratura il tecnico l’ha trovata e per questo motivo le speranze dei tifosi sono più che legittime”, evidenzia il quotidiano”.

