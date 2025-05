LA SICILIA: “Catania, programmare una stagione da protagonista. Da domani i primi confronti”

Da domani, martedì 20 Maggio, allo stadio Massimino “si cominceranno a gettare le basi per la stagione ventura. I dirigenti si ritroveranno in ufficio per programmare alcuni aspetti fondamentali dell’annata 2025-26”, riporta La Sicilia. Il primo punto sarà la conferma dell’allenatore Domenico Toscano.

“Sono previsti incontri importanti per arrivare, al di là del contratto biennale, a un’intesa su tutti i fronti. Toscano resterebbe chiedendo garanzie sulla costruzione della squadra, sulla qualità dei rinforzi, su sede di allenamenti e sulla composizione degli staff che dovranno operare in contemporanea”. Il tutto dovrebbe essere più chiaro “entro sette-dieci giorni”.

Chiaramente Toscano non chiederà una rivoluzione. Ad esempio “Dini, Di Gennaro, Ierardi, Di Tacchio, Quaini, Inglese, Jimenez, Stoppa, Raimo e il Celli dell’ultimo periodo potrebbero sostenere un campionato di vertice da titolari o da rincalzi affiancati da nomi di primo livello se – come è stato ribadito – il Catania vuole tentare di lottare per il primo posto. Di base la società potrebbe dotarsi di due difensori nuovi, almeno due centrocampisti e due o tre punte, poi completerebbe l’organico con qualche giovane e altri nomi laddove dovessero manifestarsi dei ‘vuoti'”, si legge.

