LA SICILIA: “Catania, quinto posto piccolo patrimonio da non dilapidare”

“Ripasso generale dopo una stagione vissuta tra emergenze, tonfi, riprese e vittorie che hanno riportato il Catania a galla. Quanto meno a un quinto posto che nell’economia dei playoff vale tanto e che adesso pongono la squadra di Pelligra e Grella come una possibile sorprese degli spareggi. Un piccolo patrimonio da non dilapidare”, riporta La Sicilia. “La prima in casa col Giugliano non è un accomodamento, ma una sfida da sfruttare per andare oltre le sofferenze. E senza badare al fatto che anche con un pareggio i rossazzurri andrebbero a sfidare, mercoledì ancora in casa, la qualificata di turno”, si legge.

“Il tecnico Mimmo Toscano ha un piano, non certo improvvisato, per gestire al meglio le forze. Sa che il Catania giocando ogni tre giorni dovrà dare tutto nei 90′ prossimi e poi riposare e organizzare eventualmente l’altro confronto”, evidenzia il quotidiano. Si pensa “a una conferma, grosso modo, della squadra vista a Cava e Potenza, con qualche variante dettata dalla fatica accumulata o dallo stato di forma dei singoli”.

