LA SICILIA: “Catania, tutto si complica ma c’è ancora una lieve speranza”

“A Pescara sarà complicatissimo prevalere. Restano 90 minuti e per i bilanci c’è ancora tempo. Dunque ci si affida alla sfida di ritorno pur sapendo che il Catania dovrà compiere una vera e propria impresa. Un episodio, al Massimino, ha spezzato un match che sembrava incanalato verso il pareggio”, riporta La Sicilia in vista della gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff.

“Merola su invenzione di Squizzato (errore in copertura di Anastasio, pur tradito da un rimpallo) ha condannato il Catania, ma fuori casa i rossazzurri hanno spesso stupito al di là delle cinque vittorie esterne di fila. C’è una speranza? Deve esserci perchè il Pescara ha sì giocato a contenere i rossazzurri, ma è anche vero che l’equilibrio di questa sfida non chiude i giochi in una sera di speranze e di delusioni finali”, si legge.

Ancora sulla partita, si evidenzia come Merola abbia deciso l’incontro inventandosi “un pallonetto velenoso”. Nella circostanza “Anastasio avrebbe dovuto coprire, la difesa avrebbe dovuto ruotare per coprire meglio. L’unica falla ha favorito il Pescara, più cinico del Catania. Al ritorno devono cambiare strategie e aggressività. C’è una pur lieve speranza? C’è ancora”.

