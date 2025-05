LA SICILIA: “Catania, un pieno di energia prima della gara”

“Senza prenderci in giro: il Catania è in bilico tra miracolo ed eliminazione. E a questo punto la società ha deciso di giocarsi l’ultima carta legata all’entusiasmo”, riporta La Sicilia. “Sull’onda del clima da Serie A che s’era creato al Massimino per la gara di domenica, oggi alle 16 la squadra di Toscano sosterrà la rifinitura a porte aperte”, si legge. “Un gesto che vuole diventare un ‘grazie’ per il sostegno ricevuto dalle curve e dalle tribune, un segnale ai calciatori che possono trarre nuove energie alla vigilia del confronto di ritorno del primo turno della nazionale degli spareggi a Pescara”, evidenzia il quotidiano.

Si ricorda anche che allo stadio Adriatico potranno esserci soltanto i tifosi non residenti in Sicilia, dopo che i sostenitori pescaresi non sono stati fatti arrivare al Massimino: “Qualcuno si sta organizzando da altre regioni per assicurare un minimo di presenza alla gara in Abruzzo. Fino a ieri erano segnalate un centinaio di adesioni di tifosi pronti a raggiungere l’impianto”.

