LA SICILIA: “Centrocampo, Quaini e Di Tacchio restano? De Rose ai saluti, su Sturaro…”

Detto di un centrocampo che necessita di essere svecchiato inserendo maggiore qualità e dinamismo, inevitabilmente sarà il momento dei saluti per alcuni giocatori. Secondo il quotidiano La Sicilia, focalizzando l’attenzione sulla mediana sembrano destinati alla partenza De Rose, uno dei fedelissimi di Toscano, e Sturaro. Quest’ultimo, però, potrebbe anche “rimanere nell’organico dirigenziale o allenare i ragazzini delle scuole calcio”.

Per il resto si evidenzia come Quaini sia un potenziale candidato alla permanenza, idem Di Tacchio. Quest’ultimo, in particolare, “in barba alla carta d’identità, quando è tornato da un infortunio e da un intervento chirurgico smaltito in quasi cinque mesi ha fatto funzionare al meglio la fase di non possesso”. Frisenna è un altro giocatore che potrebbe rimanere, ritenendolo “un 2002 con ampie prospettive di crescita”. Nel gruppo di chi rientra dai prestiti, inoltre, da scartare – tra gli altri – la permanenza di Tello.

