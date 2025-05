LA SICILIA: “Cori e coreografie d’altri tempi, ricreato il clima della Serie A”

“Il pubblico: una conferma. Spinta, cori, coreografie, striscioni. Catania ha ancora una volta dimostrato di avere un ambiente da categorie superiori. E se usiamo il plurale è per indicare che in un Massimino così bollente la Serie B sarebbe un diminuitivo”, riporta La Sicilia. Nonostante la strada sia in salita dopo la sconfitta, in vista del match di ritorno del primo turno nazionale dei playoff “i tifosi hanno applaudito la prova della squadra e invitato tutti a combattere” come “messaggio finale che Di Tacchio e soci dovranno portare nello zaino fino all’Adriatico di Pescara”.

Ad accogliere Catania e Pescara domenica “c’è stata idealmente tutta la città. Poche ore appena per organizzare qualcosa di gigantesco. Come la dimensione degli striscioni, come la miriade di luci nella Sud, come i talloncini rossi e azzurri che hanno riempito lo stadio all’ingresso delle due squadre”, si legge. La Nord ha scelto lo striscione ‘Un sogno nel cuore’, la Sud ha esposto la stessa scritta di qualche giorno fa nel match contro il Potenza (‘Portaci via da questa categoria’). “In tribuna B il lenzuolo ha occupato quasi tutta la vetrata interna (‘Questo amore ardente che non conosce resa splende in notte oscura come fiaccola accesa’)”.

L’ingresso in campo “è stato suggestivo come ai tempi della Serie A. La Nord ha fatto scendere dall’anello più alto una Trinacria a tinte rossazzurre con la scritta ‘Catania’ nella zona nevralgica del settore. La Sud ha acceso migliaia di lucine che hanno creato un effetto da brividi. Dalla Tribuna B, ‘Banda Principe’ ha fatto calare un altro lenzuolo gigantesco dove c’erano anche raffigurati i volti di Angelo Massimino e Ciccio Famoso”. Il sostegno del pubblico “è stato costante, anche dopo il gelo (durato pochi secondi) dovuto al gol avversario”. Poi “applausi e slogan per dare una scossa alla squadra”. Perchè “non è finita se prima… non è finita”.

