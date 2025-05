LA SICILIA: “Dalmonte manifesto da spareggio. Toscano tiene tutti sulla corda”

Il Catania, potendo anche sfruttare i cinque cambi a disposizione, specialmente nell’ultima parte di stagione “ha mutato il corso di tante partite che si erano messe non bene. Potenza, per esempio. Il gruppo porta dentro lo zaino non solo autostima, ma anche la consapevolezza di poter incidere con un ingresso last minute”, riporta La Sicilia.

Il quotidiano cita un giocatore in particolare: “La storia breve di Dalmonte è un manifesto da spareggio. Tante gare fuori per infortunio, un recupero in extremis con la prospettiva di non giocare a Potenza. Poi si è reso necessario il suo impiego. E con tutta la rabbia di questo momento, il trequartista nell’azione clou del secondo tempo ha cambiato direzione, spostandosi da destra verso il centro per creare l’assist per il 2-1 finale di Inglese”, si legge.

Possibile che Toscano confermi lo schieramento iniziale dell’ultimo confronto con il Potenza, ma “tiene tutti sulla corda”. Con varie opzioni che lo stuzzicano. Ad esempio l’impiego di Allegretto, Frisenna, Quaini o Sturaro, oppure Stoppa “che scalpita per ritrovare il campo dall’inizio o incidere durante la sfida. Per non parlare di De Paoli che ritroverebbe i compagni di squadra d’avvio stagione lasciati a gennaio proprio per cominciare il suo percorso in rossazzurro”.

