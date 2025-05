LA SICILIA: “Dini ha regalato ai tifosi una serata epica”

“Ha sempre tenuto il basso profilo, Andrea Dini. E’ sbarcato a Catania a gennaio, ha visto il suo primo match dalla panchina, poi è subito stato mandato in campo il 26 gennaio contro il Giugliano. Da lì in poi non è più uscito”, riporta La Sicilia.

“Toscano ha capito che su Dini si poteva contare a occhi chiusi, e ieri il portiere di Cattolica, una volta di più, ha dimostrato di essere una certezza. Quinto clean sheet per l’ex Catanzaro. Si dice che i portieri si valutino per i punti che riescono a portare alle proprie squadre, e Dini ieri ha regalato ai tifosi del Catania una serata epica. Quel rigore respinto sul tiro di Caturano e poi la successiva parata su Schimmenti certificano la qualità dell’estremo difensore”, evidenzia il quotidiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***