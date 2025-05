LA SICILIA: “Grella-Toscano, i primi confronti inducono all’ottimismo. Settimana prossima aggiornamento tra le parti”

“Grella e Toscano hanno parlato tanto negli ultimi due giorni. Era previsto un confronto tra il vice presidente e il tecnico del Catania per programmare la stagione che verrà. Le parti si aggiorneranno la prossima settimana”, riporta La Sicilia. “In casa rossazzurra non emergono particolari, ma trapela un cauto ottimismo. Il tecnico vuole rimanere perchè non gli va di lasciare a metà il suo progetto in una città che lo ha sostenuto (e anche criticato, perchè quando non si vince tutti hanno delle responsabilità) e che adesso vorrebbe rivederlo ancora al timone del gruppo per non dilapidare la base di lavoro costruita”, si legge.

“La fase finale della stagione ha trasmesso sensazioni positive. Nonostante l’eliminazione al momento del doppio confronto col Pescara, la convinzione è che quest’organico, con i giusti innesti, potrebbe lottare per conquistare le posizioni di vertice e provare a vincere. Da parte della società, soprattutto nella testa di Grella, c’è la ferma volontà di confermare Toscano. Prevale l’idea di dare continuità al progetto tecnico”, evidenzia il quotidiano.

Ci sarebbe “un’intesa di massima al di là del contratto che Toscano vanta. Grella vuole assicurare al suo allenatore i rinforzi adeguati, Toscano non vuole vivere i problemi affrontati in estate e gestiti fino alla fine della stagione regolare”. La proprietà, invece, è chiamata ad assicurare “un budget importante al di là dello sforzo economico che è stato già previsto e che verrebbe messo in atto nel caso in cui Torre del Grifo dovesse passare sotto la gestione del Catania FC”.

