LA SICILIA: “Il Catania arriva ai playoff più lanciato di tante avversarie che hanno toppato nella parte finale”

RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANO LA SICILIA

“La squadra è passata dalle crisi che sembravano far precipitare il Catania lontano dagli spareggi alle risalite graduali ma importanti. Sì, importanti come il quinto posto dal quale la squadra di Toscano riparte per andare avanti fino al secondo turno e si spera anche fino alla fase nazionale”, riporta La Sicilia in vista di Catania-Giugliano.

“Gli spareggi dopo una stagione altalenante possono permettere ad una squadra che aveva poco credito (ma adesso diventa mina vagante dalla seconda parte dell’annata agonistica) di arrivare non certo a corto di fiato, ma più lanciata di tante avversarie che hanno perso la possibilità di arrivare in B direttamente o che hanno toppato soprattutto nella parte finale”, si legge.

“Ecco perchè oggi il Catania è considerata una squadra fastidiosa, possibilmente da evitare. Ha anche cambiato modo di costruire l’azione che parte dalle retrovie. Ha dei giocatori che possono cambiare passo: pensiamo a Raimo e Anastasio sulle fasce, a Jimenez, Lunetta e Stoppa sulla trequarti a ridosso di Inglese al quale sono bastate due gare da titolare (e uno spezzone iniziale) dopo l’assenza di sei sfide, per tornare risolutivo a Potenza”, evidenzia il quotidiano.

