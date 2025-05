LA SICILIA: “Il Catania ha bisogno di fantasia, Jimenez uno dei punti fermi”

“La volontà del giocatore – al di là del contratto – non dà adito a equivoci: il fantasista vorrebbe rimanere in rossazzurro per ritentare la scalata. Stavolta con maggiore convinzione, con il bagaglio di errori da correggere, con una lista di particolari da evitare o da aggiustare”, riporta La Sicilia. “Se il Catania vuole assicurarsi una continuità di metodo, serve tenere alla base una lista di giocatori funzionali al lavoro del tecnico e soprattutto capaci di reggere mentalmente e tatticamente una stagione ad ampio respiro”.

Tra questi, Kaleb Jimenez è stato un valore aggiunto nel corso della stagione. “Non mettiamo in conto i 6 gol messi a segno, ma il modo di aggredire gli ultimi venti metri liberando il suo estro e magari i compagni di squadra. I 7 assist forniti nell’annata appena conclusa sono un dato di non poco conto”, evidenzia il quotidiano. Poi, durante gli spareggi, ha accusato “appannamento, stanchezza, un periodo no. Capita, ma sul valore dell’ex talento dell’Atalanta U23 nessuno ha dubbi. Ecco perchè il Catania vuole tenerlo”, trattandosi peraltro di un classe 2002 con ampi margini di crescita.

