LA SICILIA: “Il Catania ha in casa l’asse portante per puntare ad una stagione vincente”

“Al di là della conferma di Toscano, che dovrebbe arrivare entro una settimana o dieci giorni, il Catania ha intenzione di mantenere l’asse portante della squadra che ha chiuso la stagione con sei vittorie esterne di fila uscendo però dalla corsa playoff”, riporta La Sicilia.

“Il mantra che circola in molti ambienti cittadini è ‘vietate le rivoluzioni, sì alla continuità’. Nella stagione ventura più che mai questa politica si potrà attuare”. Il quotidiano cita i nomi più importanti: Dini, Di Gennaro, Ierardi, Di Tacchio e Inglese, aggiungendo come “tra oggi e domani torneranno tutti in sede: dirigenti e Toscano. Presente anche Alessandro Zarbano che di fatto è ormai operativo nell’organico della dirigenza ma deve essere solo annunciato ufficialmente”.

“Ci sarà da discutere lontano dallo stato emozionale dei playoff terminati sul più bello, il Catania dovrà lavorare per costruire al meglio una squadra, il ruolo e gli investimenti che il patron Pelligra metterà a disposizione dei suoi colonnelli di stanza sarà fondamentale, così come muoversi in tempo – magari in anticipo rispetto a tanti club ancora impegnati negli spareggi – potrebbe diventare davvero determinante”, si legge.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***