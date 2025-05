LA SICILIA: “Il Catania non deve essere smontato”

Proseguiamo la rassegna stampa di giornata con un breve spazio riferito al futuro del Catania. “Quella di ieri era la vera finale dei playoff, una finale anticipata. Il Catania – mai primo in classifica e che ha vissuto una crisi deleteria a metà stagione sprecando punti su punti contro avversarie alla portata – non deve essere smontato”, riporta La Sicilia. “Toscano deve essere confermato, il gruppo non deve sfaldarsi perchè c’è una base su cui lavorare nell’immediato futuro”, si legge. “Se Pelligra darà un budget all’altezza delle aspettative si potrà riprendere la rincorsa. Scriverlo oggi è ancora più amaro, ma guardando oltre stavolta non si dovrà ricominciare da zero. Almeno questa è la speranza”, evidenzia il quotidiano.

