LA SICILIA: “Inglese anima rossazzurra, ha incantato i tifosi”

“I gol, tredici adesso, hanno un peso decisivo. Segna Inglese e il Catania vince. Il racconto per fortuna si ripete. Non è un inedito e neanche un copia e incolla delle settimane precedente. ‘Bobby’ decide le partite e diventa personaggio”, riporta La Sicilia.

Il quotidiano evidenzia tre momenti che i tifosi trasferiranno dalla fine del match con il Giugliano al fischio d’inizio con il Potenza: “l’istantanea dell’attaccante che nel momento di difficoltà torna a centrocampo per riavviare l’azione mettendosi a disposizione del gruppo, a conferma della voglia di spendersi per i compagni; i movimenti a ridosso della porta avversaria; l’importanza riconosciuta da Toscano ad Inglese che al momento della sostituzione, quando è uscito tra gli applausi e le ovazioni dei 15mila, per una volta ha visto l’uomo timido esultare come un ultrà, il giocatore riservato e che non vuole prendersi la scena ha ringraziato in modo vistoso. Voleva farlo, doveva”, si legge.

Inglese a Catania “ha trovato una sorta di rinascita personale, la mossa di Faggiano ha portato solo benefici”. Ancora è preso per chiedersi se la società vorrà tenerselo stresso. “Chi non lo farebbe? Magari Grella ci starà lavorando da mesi, magari c’è un’intesa che sarebbe inutile pubblicizzare adesso. Magari il ragazzo vuole pensare solo alla gara e non al contratto. Comunque vada a finire, il Catania prossimo venturo deve puntare una prima essenziale bandierina al centro dell’area avversaria. E qui non c’entrano i gol, ma vale per tutti l’esempio che il ragazzo dà in campo. Zero egoismi, mai un parola in più. Se quando segna dopo dieci secondi d’esultanza torna una statua di sale… meglio così, insomma”.

