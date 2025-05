LA SICILIA – Inglese: “Catania, non è ancora finita”

Mister Domenico Toscano ci crede malgrado la sconfitta in casa. Lo ha detto e ripetuto a più riprese. Al Catania servirebbe un’impresa per capovolgere la situazione nei playoff, cioè andare a vincere il match di ritorno del primo turno della fase nazionale imponendosi con almeno due gol di scarto in terra abruzzese. Anche l’attaccante rossazzurro Roberto Inglese non molla la presa: “Il Pescara ha concesso tanto, dovevamo essere più lucidi quando abbiamo avuto le chance per segnare. Conosciamo il Pescara, è una squadra piena di giovani frizzanti e con talento, ma ancora non è finita”, le parole riprese dal quotidiano La Sicilia.

