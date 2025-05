LA SICILIA: “Inglese e Caturano, Catania-Potenza dipenderà soprattutto da loro”

“Inglese (13 gol) e Caturano (18): centravanti contro. Catania-Potenza dipenderà soprattutto da loro. Non solo, ma la spinta dei numeri 9 durante questa stagione si è rivelata determinante, lo confermano le cifre che sono ancora in fase di evoluzione. Dipenderà da chi andrà avanti, da chi sarà ancora capace di muovere il risultato”, riporta La Sicilia.

“Inglese lo ha fatto anche a Potenza lo scorso 27 aprile. Caturano dall’8 marzo a oggi ha segnato solo due gol, rallentando parzialmente il suo percorso di grande cannoniere. Da Potenza ricordano che nel match d’andata giocato al Massimino in campionato fu proprio Caturano a firmare i due gol della vittoria colpendo nel finale un Catania disorientato e in aperta crisi”, si legge. “Ultratrentenni di successo, Roberto e Salvatore. Il primo gioca innanzitutto per la squadra che poi si fa in quattro per ricambiare e metterlo nelle condizioni di andare in porta. Il secondo è più attaccante puro, ma non è che si senta esente da sacrifici e collaborazione tra reparti”, evidenzia il quotidiano.

