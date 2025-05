LA SICILIA: “Non solo Inglese, serviranno altri attaccanti di assoluto valore”

Una delle lacune principali emerse nell’ultima stagione rossazzurra riguarda le difficoltà in zona gol degli attaccanti. Spesso il Catania si è affidato alla verve in fase realizzativa di Roberto Inglese, indiscutibilmente uno dei giocatori da confermare in organico. Ma il solo Inglese non basta.

“Il Catania deve dotarsi di una cifra importanti per i rinforzi, al tempo stesso deve cedere oltre venti giocatori tra chi rientra dai prestiti e chi andrà via dopo questa annata agonistica – riporta La Sicilia -. Inglese, per cui il club vanta un’opzione di rinnovo, potrebbe essere uno dei protagonisti della stagione che verrà” ma non potrà essere da solo.

Il quotidiano evidenzia la necessità di reperire sul mercato altri attaccanti “di assoluto valore”. Almeno due devono essere “gli attaccanti da agganciare per non far sentire Inglese isolato oppure indispensabile anche quando non è al meglio della condizione”, si legge. “Poi è anche vero che il ragazzo si sa gestire, ha una condotta extracampo esemplare, non va a sbandierare quanto sia bravo. Profilo basso, due parole e il resto lo mostra in campo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***