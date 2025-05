LA SICILIA: “Pelligra, Torre del Grifo passo concreto. Prima Squadra, acquisti di qualità in tutti i reparti senza smobilitare”

“Adesso che Pelligra ha dato mandato di offrire (con cauzione già versata) una somma vicina ai 5 milioni per acquisire dal Tribunale fallimentare Torre del Grifo e rimodernarlo, si occuperà di fare qualcosa di costruttivo per la Prima Squadra”, riporta La Sicilia. “Il problema è che il Catania dovrà cedere almeno otto-dieci giocatori dell’attuale organico e piazzare molti dei 14 atleti che rientreranno dai prestiti e che non verranno riscattati”, si legge.

Relativamente al capitolo strutture, Cibalino e Massimino “non bastano per sviluppare un progetto importante. Torre del Grifo sarebbe una buona soluzione, si spera che in un paio di mesi venga assegnata la struttura e vengano sistemati almeno due campi che possano accogliere il Catania alla fine del ritiro, dunque ad agosto inoltrato. Pelligra ha offerto una cifra per rivalutare il Village ed è comunque un passo cocnreto che dovrebbe dimostrare le intenzioni della proprietà”.

A proposito della costruzione della rosa in vista della prossima stagione, il quotidiano pone in evidenza l’importanza di confermare giocatori come Roberto Inglese e Dini, potenziando l’organico con almeno otto acquisti di estrema qualità in tutti i reparti: “Insomma una lista di nomi adatti a sostenere un altro anno in rossazzurro ma di altissimo livello senza capitomboli interni come quello visto contro il Latina: il Catania non deve smobiliare ma rafforzarsi”.

