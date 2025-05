LA SICILIA: “Pescara-Catania, gli uomini chiave dell’incontro”

Catania a caccia dell’impresa. Poche possibilità per i rossazzurri a Pescara, ma nel calcio niente è scontato, dunque il Catania ci prova. Ha l’obbligo di farlo. La Sicilia cita quelli che potrebbero essere gli uomini chiave dell’incontro.

“Inglese resta lo scoglio a cui appigliarsi tutti quanti, anche se una squadra non può dipendere da un solo atleta. Che per inciso ieri l’altro è andato a cercare palla a centrocampo e si è trasformato in uomo assist visto che era ingabbiato a dovere o troppo isolato”, si legge.

“In mediana sarà fondamentale il duello tra Di Tacchio (o Quaini) e Squizzato che inventa e detta i tempi del Pescara. Sulle fasce Anastasio e Raimo saranno chiamati a spingere a più non posso e restare costanti nell’atteggiamento. In difesa Di Gennaro dovrà disinnescare i movimenti di Ferraris (domenica tutto sommato c’è riuscito) e soprattutto di Merola, autore di cinque reti (tutte decisive) nelle ultime quattro gare. In porta il Catania ha concluso, soprattutto nel primo tempo: margini per attaccare gli spazi la squadra di Toscano ne ha e ha saputo spesso crearli”, evidenzia il quotidiano.

