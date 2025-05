LA SICILIA: “Si va verso la conferma di Faggiano nella dirigenza”

Il direttore generale del Catania Alessandro Zarbano sta lavorando in sede ormai da qualche settimana. Si attende solo l’annuncio. Al Catania però serve anche “un uomo di campo che possa stare a contatto con la squadra ogni giorno e tutte le strade portano a una conferma del diesse Faggiano”, riporta La Sicilia. “Negli ultimi tempi Faggiano si è riaggregato alla squadra dopo avere risolto i problemi di salute, ma voci bene informate parlano di un rapporto che dovrebbe continuare a meno di sorprese o ripensamenti”, si legge. Dubbi, invece, sulla posizione di Ivano Pastore, inserito a fine dicembre come collaboratore dell’area tecnica e legato contrattualmente al Catania fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

