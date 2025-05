LA SICILIA: “Su quel ‘ni’ di Toscano si aprirà un dibattito infinito”

Toscano resta? Risposta lapidaria: «Ne parliamo a tempo debito». “Non è un sì, sul quale lavorare nei giorni immediatamente dopo questa delusione. Non è un no. Perchè l’allenatore, con grande onestà, rinvia a momenti meno complicati. Su questo ‘ni’ si aprirà un dibattito infinito che durerà fino a quando il tecnico del Catania incontrerà i dirigenti per programmare futuro o commiato”, riporta La Sicilia.

“Il tecnico rossazzurro alla fine ha abbracciato i suoi giocatori rincuorandoli”, si legge. L’eliminazione dai playoff brucia e “parlarne dopo pochi istanti non è semplice soprattutto per colui che ha lavorato sul campo, fungendo da parafulmine alla giuste e logiche critiche dopo le sconfitte, colui che è rimasto lucido il più possibile organizzando il finale della stagione regolare in crescendo con quelle cinque vittorie di fila esterne che hanno permesso al Catania di andare agli spareggi da quinta classificata. Troppo poco? Forse perchè l’ambiente si attendeva un primato che mai è arrivato. La stagione regolare dà adito a rimpianti e rabbia per quel che non è maturato nonostante le mille aspettative”, evidenzia il quotidiano.

