LA SICILIA: “Torre del Grifo, cosa sistemare in primis. Altre parti potrebbero essere cedute in affitto”

Come riportato nei giorni scorsi, l’offerta per rilevare Torre del Grifo Village è stata già presentata dai legali del Catania con tanto di deposito cauzionale. “A meno di inserimenti dell’ultimo istante, il Catania FC potrebbe essere l’unico aspirante acquirente della struttura che poi, semmai, andrebbe a sistemare partendo dai due campi di gioco in erba sintetica. Tra valutazioni dei curatori, comunicazione al Tribunale ed eventuale assegnazione dopo aver atteso trenta giorni di tempo (ed eventuali altri competitor) trascorreranno almeno un paio di mesi se non di più. Poi i nuovi proprietari dovrebbero procedere a sistemare le aree di ingresso, verde, spogliatoi, sala medica e sede”, riporta La Sicilia.

“Altre parti del Village potrebbero essere cedute in affitto ad altre società o organizzazioni. Pensiamo alle piscine, alla palestra, alla Spa, forse anche all’albergo e alla mensa. Ci sono tempi non brevi, ma alla fine se la struttura dovesse essere rimessa in funzione sarebbe un miracolo. Ci sono da rifare i contratti per le utenze, sistemando alcuni impianti e provvedendo – come è nelle intenzioni di Pelligra – a rendere quasi autosufficiente il consumo di energia elettrica e caldaie con la giusta soluzione di impianti solari e fotovoltaici che, al momento dell’apertura di Torre del Grifo, furono previsti”, evidenzia il quotidiano.

