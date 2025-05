LA SICILIA: “Toscano-Catania, attesi sviluppi definitivi in settimana”

“In città, fino a quando è rimasto per l’ultima settimana di allenamenti conclusa venerdì mattina, Toscano è stato tallonato piacevolmente dai tifosi: «Resta con noi» era la frase di esortazione di chi lo ha incontrato all’uscita dello stadio. La pressione e l’affetto della gente sono una motivazione in più per un allenatore che considera l’aspetto emozionale e le grandi aspettative due delle componenti che lo spingono a dare il massimo”, riporta La Sicilia.

“Parlare oggi di conferma certa non sarebbe onesto. Piuttosto sarebbe più realistico accennare a un dialogo avviatissimo, molto aperto che si potrebbe risolvere a metà della settimana appena cominciata con un annuncio soltanto se si dovessero verificare un paio di condizioni legate ad un progetto ambizioso e alla possibilità di rafforzare da un lato e sfoltire dall’altro”, si legge.

“Poi è anche vero che esistono tentazioni e corteggiatori vari: dal Vicenza in poi (a prescindere che la squadra rimanga in C o vada in B attraverso i playoff), Toscano piace”. L’allenatore calabrese, peraltro, vorrebbe anche scrollarsi di dosso l’etichetta di tecnico esclusivamente vincente in C, provando a far bene pure tra i cadetti. “Ma nel recente passato Toscano ha anche affermato che in B vorrebbe arrivarci e rimanere guidando il Catania e non altre realtà. In un’estate di grandi manovre e aspettative che crescono è necessario che si parta da una certezza, quella dell’allenatore”, evidenzia il quotidiano.

