LA SICILIA: “Toscano-Catania, vertice entro sette giorni”

“Mimmo Toscano martedì prossimo tornerà a Catania per un’altra settimana di allenamenti come aveva programmato con la società. Servono a tenere i rapporti con i calciatori, per osservare alcuni dettagli che possono servire per il futuro. Resta? Va Via? Il tecnico vuole discutere con i dirigenti e non è escluso che possa anche incontrare Pelligra e Grella insieme per ottenere garanzie”, riporta La Sicilia.

Lo stesso vice presidente, nei giorni scorsi, ha confermato che l’intenzione della società è quella di riconfermare mister Toscano alla guida tecnica del Catania ritenendolo un punto fermo. “Chi lo conosce bene sa che a Catania rimarrà soltanto se avrà delle certezze sulla costruzione della squadra per la stagione ventura. Non va a caccia di contratti, il tecnico calabrese. Il mercato lo avrebbe senza tanti giri di parole, ma è chiaro che un pubblico come quello di Catania non lo troverebbe in altre piazze. Il suo volto era emozionato quando, alla sua uscita dal campo dopo la rifinitura a porte aperte di martedì pomeriggio, i tifosi lo hanno applaudito a scena aperta gridando «mister, mister»”, si legge.

“Toscano chiede una squadra veloce, più attaccanti di categoria (superiore) oltre a Inglese, chiede un centrocampo più dinamico con un regista vero, una difesa che sia solida (in questo reparto qualche conferma l’ha avuta), cambi tra le presunte riserve senza gettare alle ortiche il lavoro impostato tra infortuni, sconfitte, errori e rimonta che ha portato quantomeno la squadra al quinto posto”. Per programma il futuro, “il Catania e Toscano dovranno rivedersi nel giro di una settimana. Non oltre”, evidenzia il quotidiano.

