L’EDITORIALE | Inglese guida il gruppo: il Catania vince, cresce e sogna

C’è una cosa che il campo ha detto con estrema chiarezza: questo Catania ha un’identità e vuole dire la sua nei playoff. Una squadra che lotta, soffre, sbaglia ma non molla mai. Contro il Giugliano è arrivata una vittoria di cuore e sacrificio, maturata con personalità e lucidità nei momenti decisivi. Merito di un gruppo che sta crescendo nella consapevolezza e nella capacità di gestire le partite, ma anche della leadership di uomini chiave che stanno facendo la differenza.

Su tutti, Roberto Inglese. Il centravanti rossazzurro ha messo ancora una volta il timbro in una gara da dentro o fuori, confermandosi imprescindibile per questo Catania. Personalità, esperienza, senso del gol: la doppietta contro il Giugliano è il manifesto di un attaccante tornato nel pieno della forma fisica e mentale nel momento più importante della stagione. Una figura carismatica che sa prendersi responsabilità pesanti e trascinare il gruppo.

E che dire di Mario Ierardi? Il suo gol da lontano, potente e preciso, ha rimesso la gara sul binario giusto. Difensivamente è in un momento brillante, attento e sempre più leader silenzioso del pacchetto arretrato. La sua crescita è un segnale importante in chiave playoff, dove il peso specifico degli episodi è altissimo e i dettagli possono fare la differenza.

Bene anche le risposte dalla panchina: Toscano ha pescato carte utili come Stoppa e Dalmonte, confermando di avere tra le mani un gruppo ricco di alternative. E proprio il tecnico rossazzurro si conferma un valore aggiunto per la gestione delle sfide a eliminazione diretta, forte della sua esperienza nei momenti caldi del campionato.

Il prossimo ostacolo si chiama Potenza, squadra reduce dal successo contro il Picerno e già affrontata (e battuta) dai rossazzurri nell’ultima giornata di regular season. Ma i playoff di Serie C hanno già dimostrato che nulla è scontato, come certifica la clamorosa eliminazione del Benevento, travolto in casa dalla Juventus Next Gen. Una caduta fragorosa che ha cambiato gli incastri e portato proprio il Potenza sulla strada del Catania.

Sarà ancora una gara da giocare con la testa e con il cuore. Il Catania dovrà continuare a fare affidamento sulla propria solidità mentale, ma anche crescere in termini di qualità e gestione del possesso, soprattutto se vorrà proseguire il cammino verso l’obiettivo promozione. La strada è lunga e impervia, ma lo spirito di gruppo e un Inglese in queste condizioni possono fare la differenza.

