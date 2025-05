LUPERINI: stagione flop, Toscano non è riuscito a rivitalizzare l’ex Palermo

Presentato come uno degli acquisti top l’estate scorsa, Gregorio Luperini non è riuscito a mettere in pratica il potenziale di cui dispone. Classe 1994, come dimostra il curriculum di tutto rispetto in Serie B e C si pensava davvero potesse dare un contributo prezioso alla causa rossazzurra. Sul campo, invece, non ha dato il meglio di sè totalizzando 18 presenze stagionali condite da un gol in Coppa Italia Serie C con prestazioni ben al di sotto dei suoi standard.

Gol realizzato all’esordio che lasciava presagire l’inizio di un’avventura proficua e da protagonista. Purtroppo per Luperini ed il Catania così non è stato. Vuoi per i problemi fisici riscontrati, l’ultimo dei quali lo ha costretto a dare forfait proprio nella fase decisiva della stagione. Vuoi perchè Toscano non gli ha trovato, forse, la collocazione tattica ideale, ricordando che spesso il centrocampista si è dovuto adattare in un ruolo non propriamente suo.

A gennaio avanzava con insistenza l’ipotesi di un trasferimento altrove. Contatti con più società, in particolare era sul punto di approdare al Sudtirol, lo stesso club che ha prelevato dal Catania il portiere Adamonis, ma l’operazione non è andata in porto. Al rientro dell’ex Palermo dall’infermeria, la speranza di mister Toscano era di recuperarlo sia sotto il profilo fisico che mentale, cosa accaduta con profitto con altri giocatori. La ripresa degli allenamenti di Luperini poteva coincidere con un deciso rilancio dello stesso, voglioso di dimostrare appieno il proprio valore, ma non c’è stato niente da fare.

In seguito la notizia di doversi sottoporre ad intervento chirurgico ha chiuso ogni possibilità di riscatto di una stagione molto deficitaria per lui. Un vero peccato che il 31enne giocatore nativo di Pisa, spesso e volentieri determinante in carriera, abbia faticato ad inserirsi nel contesto etneo. Ora c’è da capire quale futuro attende il centrocampista, che vanta un ingaggio robusto per le casse del Catania ed è contrattualmente legato alla società rossazzurra per altri due anni.

