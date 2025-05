MAFFEI: il Catania valuterà le potenzialità del ragazzo classe 2004 in ritiro?

“Io e Michele Coppola abbiamo già avuto modo di lavorarci insieme a Catania. Maffei ha un grande futuro davanti. E’ molto giovane, parliamo di un 2004. Giocatore che potrà fare qualcosa d’importante”. Parlava così, lo scorso anno, Luca Tabbiani in relazione al potenziale di Mattia Maffei quando venne ufficializzato il suo trasferimento al Fiorenzuola. Il ventenne laterale sinistro avellinese di nascita fu prelevato in estate dai rossazzurri dopo la proficua esperienza in Serie D con la maglia della Cavese. Svolse il ritiro pre campionato, poi ha trovato pochissimo spazio in Sicilia.

Alla riapertura del mercato il Catania lo cedette in prestito giocando quasi sempre dal 1′ a Fiorenzuola. Risultato finale: retrocessione della squadra in Serie D ma anche un valido contributo offerto dal ragazzo che, facendo minutaggio, ha sviluppato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi. Nella stagione recentemente conclusa, nuove avventure in prestito per lui, prima alla Cavese e poi al Trento, dove ha ritrovato mister Tabbiani.

Complessivamente è andata in archivio un’annata positiva per il ragazzo che ha messo a referto 31 presenze condite da 2 assist ed un gol – il primo da professionista – mettendosi in luce soprattutto nella seconda parte di stagione a Trento. Giovane con prospettive interessanti, il suo cartellino appartiene ancora al Catania. Vedremo se, nel ritiro che si terrà a Norcia a metà luglio, verranno valutate le potenzialità del ragazzo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***