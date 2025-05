MARANI (Pres. Lega Pro): “Playoff duri per chi li vive ma il coinvolgimento è massimo”

Come già sottolineato dal vice Gianfranco Zola, il presidente della Lega Pro Matteo Marani sottolinea l’importanza dell’attuale format dei playoff nell’ottica di accrescere l’interesse beneficiandone lo spettacolo:

“Credo che sia un playoff che piace, forse un pò meno a chi lo deve vivere essendo molto duro e complicato anche perchè si gioca ogni tre giorni, ma dal punto di vista dello spettacolo, del coinvolgimento, dell’interesse è massimo. Lo abbiamo visto la scorsa stagione avendo registrato grandi numeri. Per il secondo anno consecutivo ci sarà il VAR principale in tutte le gare di playoff e playout. Io mi sono insediato in Lega nel 2023 e una delle prime cose pensate era quella di garantire ai playoff e playout il VAR, per un fatto di regolarità e per alzare il tema produttivo televisivo. Inoltre stiamo lavorando per introdurre il VAR ‘light’ nelle prossime stagioni, abbiamo dato le nostre indicazioni“.

