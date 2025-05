MERCATO: futuro Castellini incerto, valutazioni in corso per il Pisa

Giorni fa il giocatore ha manifestato la volontà di essere riscattato dal Pisa. La società nerazzurra, fresca di promozione in Serie A, ha prelevato nella sessione invernale del calciomercato Alessio Castellini dal Catania in prestito oneroso con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni relative al minutaggio del promettente jolly difensivo bresciano che non sono state rispettate. Ad oggi Castellini è un difensore di proprietà del Catania, ma Il Pisa potrebbe intavolare una nuova trattativa sulla base di circa un milione per assicurarsi la piena titolarità del cartellino dopo avere versato nei mesi scorsi 100mila euro nelle casse rossazzurre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***