MERCATO: Cicerelli, Catania o Ternana. I playoff stabiliranno il futuro

Così più di un mese fa si è espresso sul futuro di Emmanuele Cicerelli il Presidente della Ternana Stefano D’Alessandro, con toni anche polemici: “Se malauguratamente non saliamo di categoria, Cicerelli torna a Catania. Solo in caso di promozione in Serie B resterebbe un calciatore della Ternana. In C si andrebbe, invece, a determinare il prestito oneroso, quindi pagato dal sottoscritto. Non è stato previsto non dico un obbligo, ma almeno un piccolo riscatto, un’opzione. No. I geni del mercato! Cicerelli è il capocannoniere della Ternana, oggi è la bandiera di questa squadra perchè se lo è meritato sul campo, i risultati lo dicono. Se non andiamo in B la Ternana lo perde”.

Gli umbri rischiano concretamente di perdere mister 19 gol e 8 assist nel girone B di Serie C. Non solo. In caso di mancata promozione in cadetteria, il Catania si ritroverebbe con un Cicerelli in più ed una cifra pagata dalla Ternana per averlo prelevato in prestito appunto oneroso l’estate scorsa. L’unica possibilità di mantenere in organico Cianci, per i rossoverdi, è quella di ottenere il salto in Serie B vincendo i playoff. In questo modo si andrebbe a materializzare il riscatto automatico del cartellino. Ternana che, peraltro, entra in gioco proprio domenica iniziando il cammino negli spareggi promozione dal secondo turno della fase nazionale – essendosi classifica seconda in campionato – affrontando una delle rivelazioni del torneo, la Giana Erminio.

