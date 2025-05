MERCATO: da Lunetta a Luperini, i giocatori con i contratti più lunghi

La durata dei contratti in casa Catania rappresenta un altro aspetto da non trascurare per quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici rossazzurri. Può anche essere un indicatore per comprendere se il Catania punterà su alcuni elementi in particolare per il futuro. Il centrale difensivo Matteo Di Gennaro, il jolly offensivo Gabriel Lunetta ed il fantasista Matteo Stoppa, ad esempio, sono dei profili da cui il club potrebbe ripartire nella prossima stagione, che hanno firmato col Catania la scorsa estate un contratto di durata triennale e alcuni di loro potrebbero anche estendere il vincolo con la società etnea.

Scadenza fino a giugno 2027 pure per i laterali Armando Anastasio e Davide Guglielmotti, per il centrocampista catanese Giulio Frisenna e l’ex Palermo Gregorio Luperini, con quest’ultimo che per vari motivi non ha reso secondo le aspettative quest’anno. C’è, poi, chi il Catania ha ceduto in prestito ed è ancora contrattualmente legato al club fino al 2028 – è il caso del difensore Alessio Castellini (Pisa) – e al 2027, vedi l’esterno d’attacco Marco Chiarella (Messina) e la seconda punta Filippo D’Andrea (Cerignola).

