MERCATO: Inglese, il Pescara ci aveva fatto un pensierino in estate ma non poteva permetterselo

Ha affrontato di recente il Pescara da ex cresciuto nelle giovanili della società abruzzese, ma avrebbe potuto sfidare proprio il Catania da giocatore biancazzurro. Parliamo di Roberto Inglese. L’esperta punta in scadenza di contratto a giugno (con opzione per il rinnovo), la scorsa estate è approdato alle pendici dell’Etna di fronte allo scetticismo di qualche tifoso e opioninista che lo riteneva ormai un giocatore finito. Inglese ha risposto realizzando 14 gol tra campionato e playoff. Niente male per un giocatore che veniva da qualche stagione difficile, alle prese con problemi fisici.

Il Pescara aveva sondato il terreno lo scorso anno prima che Inglese accettasse la proposta del Catania ma, come sottolineato qualche giorno fa dal presidente biancazzurro Daniele Sebastiani ai microfoni di Rete 8, “in estate non lo abbiamo preso perchè non potevamo”. Aggiungendo: “Nonostante l’età è un giocatore ancora molto, molto importante. Roberto è nato con noi, sarebbe stato un gradito ritorno. Sta anche molto bene fisicamente, fino all’anno scorso ha avuto tanti problemi fisici”. Il club abruzzese non poteva permettersi il suo ingaggio a cifre importanti per la categoria. Adesso i tifosi rossazzurri si aspettano che la punta classe 1991 prosegua l’avventura sotto il vulcano.

