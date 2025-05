MERCATO – Musso (Sorrento), il D.S.: “Ricevute offerte importantissime per lui”

“Sia Triestina che Catania negli ultimi giorni ci hanno pressato, però fortunatamente abbiamo una società solida alle spalle, che ha tenuto botta anche a delle offerte davvero importanti. Antonino è un giocatore che ha fatto tanta gavetta e quindi sa cosa vuol dire la parola sacrificio”. Con queste parole (TMW Radio) il Direttore Sportivo del Sorrento Alessandro Amarante si espresse alla chiusura del calciomercato invernale su Antonino Musso, punta centrale siciliana (di Partinico) classe 1999. Nelle ultime ore il dirigente rossonero è tornato sull’argomento, aggiungendo ai microfoni di Notiziariocalcio.com: “Abbiamo ricevuto richieste importantissime per Antonino Musso, sia a gennaio che in questo momento, il che dimostra il grande interesse nei suoi confronti”. Segno che c’è un’attenzione particolare nei confronti dell’attaccante ex Trapani che, nelle ultime due stagioni, ha siglato 26 gol (19 in D con il Bra e 7 in C tra le fila del Sorrento).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***