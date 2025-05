MERCATO: prestiti, chi rientra a Catania e chi è in dubbio. La situazione

E’ tempo di programmare subito la prossima stagione. Diversi calciatori di proprietà del Catania sono stati ceduti in prestito e faranno rientro alla base a fine stagione, questo rappresenta un altro aspetto su cui lavorare sodo con molta attenzione in occasione della campagna trasferimenti rossazzurra 2025/26. Detto dell’esterno offensivo Emmanuele Cicerelli che, in caso di permanenza della Ternana in C farebbe ritorno ai piedi dell’Etna, per quanto concerne la punta Pietro Cianci – anch’egli in forza alla Ternana – è presente un’opzione a prescindere dalla categoria per l’eventuale riscatto degli umbri, che valuteranno il da farsi.

Per il resto il Catania ha ancora tanti giocatori sotto contratto in giro per l’Italia. Ci riferiamo al trequartista/esterno offensivo Diego Peralta (Trento), al giovane terzino sinistro Mattia Maffei (Trento), all’esterno d’attacco Davide Marsura (Ascoli), al laterale Marco Chiarella (ACR Messina), alla punta Rocco Costantino (ACR Messina), al difensore Tommaso Silvestri (Triestina), agli attaccanti Filippo D’Andrea (Audace Cerignola) e Milos Bocic (Latina), al centrocampista colombiano Andres Tello (Salernitana), al difensore Alessio Castellini (Pisa), al portiere classe 2006 Domiziano Tirelli (Livorno), alla punta Gabriel Popovic (Puteolana), all’estremo difensore lituano Klaidas Laukzemis (Ancona).

Un elenco abbastanza corposo di calciatori che, peraltro, non rientrano nei piani tecnici del Catania e per i quali la società etnea dovrà trovare una soluzione. I casi più particolari restano quelli di Castellini, D’Andrea e Tello. Su Castellini ci siamo già espressi, sottolineando la mancanza delle condizioni affinchè maturi l’obbligo di riscatto in favore del Pisa. Tuttavia i toscani hanno la possibilità di esercitare un’opzione per prelevare il cartellino del difensore a titolo definitivo ad una cifra prestabilita. Su D’Andrea c’è un obbligo per il riscatto favorevole all’Audace Cerignola, ma solo in caso di salto in B. Opzione, invece, presente nell’accordo con la Salernitana per Tello, che comunque i granata non eserciteranno a meno di sorprese. Già definito, infine, il riscatto di Marius Adamonis ad opera del Sudtirol, una volta che gli altoatesini hanno centrato la salvezza in B.

